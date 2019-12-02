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Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak, System.String[]

Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyu etkili olan etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırıldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sağanağa karşı vatandaşları anonslar ve sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla uyardı.

Öte yandan ilçeye bağlı Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde trafoya yıldırım düşmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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