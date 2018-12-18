Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Şiddetli Sağanak Uyarısı

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Sağanak Uyarısı, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde ilçelerimizde dahil olmak üzere 19 Aralık 2018 Çarşamba günü sabah saatlerinde itibaren beklenen yağışlar metrekareye 51 ila 100 kilogram olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yol kapanmaları, mahsur kalmalar vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Yağışların özellikle kuzey ilçelerde kar yağışı şeklinde beklendiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, büyükşehir belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşların uyarılarak gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasının sağlandığı, ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Aralık, Afet Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş, Güncel
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