Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

02.05.2022 00:22
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırsal Gündere Mahallesi'nde bulunan Afet Deresi yağışın etkisini arttırmasıyla taştı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede 2 otomobilin bir kısmı su içerisinde kalırken bazı tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

AFAD ve Elbistan Belediyesi ekipleri baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Elbistan'da sağanak yağış sele neden oldu Elbistan'da sağanak yağış sele neden oldu

Kahramanmaraş, Elbistan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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