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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silah kaçakçıları tutuklandı

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçıları tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçıları tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Ekim günü Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden Tuncay Ç. (26), Özcan A. (45), Ahmet Ç. (48), Halit Ç. (51) ile Nazım K.(30) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer zanlılardan 3'ü adli kontrol kararıyla, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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