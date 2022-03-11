Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon

11.03.2022 15:21
Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah tacirlerine yönelik çalışma yaptı. 18 ayrı adrese eş zamanlı yapılan dron destekli operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası, 1 adet hafif makinalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon
Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon
Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon

YORUMLAR
500
EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 silah ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
15:16 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: ÖTV alınmasın dedik, dikkate alınmadı, üzülerek toplu ulaşıma zam yapacağız!
15:14 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! "Sevgilisi vardı" mazeretine sığındı
15:09 Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?
15:05 Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü!
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silah tacirlerine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement