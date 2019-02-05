Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Silah Taşımak 1 Hafta Yasaklandı

Kahramanmaraş'ta Silah Taşımak 1 Hafta Yasaklandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, 6-12 Şubat tarihleri arasında kurusıkı dahil ruhsatlı da olsa tabanca ve tüfeklerin taşınmasını yasakladı.

Kahramanmaraş'ta Silah Taşımak 1 Hafta Yasaklandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ Valiliği, 6-12 Şubat tarihleri arasında kurusıkı dahil ruhsatlı da olsa tabanca ve tüfeklerin taşınmasını yasakladı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, 6-12 Şubat tarihleri arasında silah taşıyanların tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılacağı belirtilerek şöyle denildi:

"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 6-12 Şubat 2019 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak, yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır." - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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