Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde üzücü bir olayın yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ