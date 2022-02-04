Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak

04.02.2022 13:03
Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde üzücü bir olayın yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde üzücü bir olayın yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silah ve tüfeğe bir hafta yasak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement