Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ö.B. (45) ile Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B, Kandil'e tabancayla ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kandil'in cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş, Kandil Dağı, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:15 Kaynak: AA
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