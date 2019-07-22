Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
30 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:15 Kaynak: AA
'ın Göksun
ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ö.B. (45) ile Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B, Kandil'e tabancayla ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kandil'in cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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