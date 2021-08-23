Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Olay yerinde JASAT ve OYİT birlikte inceleme ve araştırma çalışmaları başlattı.

Olay, Onikişubat ilçesi Ilıca Beşen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. (59) isimli şahıs arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.A. (63) isimli şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. A.A. (63) kaldırıldığı K.S.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları