Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Mahallesi'nde bir iş yerinde elektrikçilik yapan M.A. (35), aynı yere gelen Z.G. (59) ile kısa süreli alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası Z.G., tabancasıyla M.A.'yı dizinden vurdu. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Z.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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