Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
'ta alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Büğlek Mahallesi'nde bir iş yerinde elektrikçilik yapan M.A. (35), aynı yere gelen Z.G. (59) ile kısa süreli alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası Z.G., tabancasıyla M.A.'yı dizinden vurdu. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri Z.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
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