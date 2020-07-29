Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı. Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde, Selahattin A. (32) ve eşi Ayşenur A. (28), bir apartmanda Mehmet Ç. (42) ile buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Selahattin A, pompalı tüfeğiyle Mehmet Ç'yi göğsünden vurdu. 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Selahattin A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:31

Kaynak: AA

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