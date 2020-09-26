Kahramanmaraş'ta silahlı kavga; 14 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga silahlı olaya dönüşürken kavgada A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan A.B. ile E.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ