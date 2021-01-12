Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü
12.01.2021 00:57
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.'ye (20) ateş etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S., Elbistan ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu