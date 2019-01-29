Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde, akrabalar arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri ağır iki kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mustafa D. ile oğlu Ahmet D. kız istemelerine aracılık eden akrabalarının, Bahçelievler Mahallesi
'ndeki evine gitti.
Kız istemenin ardından kesilen sözün bozulması üzerine, iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Süleyman D. (46), Mustafa D. (53) ile oğlu Ahmet D'ye (27) av tüfeğiyle ateş etti.
Yaralanan baba ile oğlu, 112 Acil Servis
ekiplerince, Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ahmet D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Süleyman D. ise olayın ardından gözaltına alındı.