Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

25 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi, eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaraladı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir kişi, eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaraladı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T, iddiaya göre aralarındaki husumet nedeniyle eşinin amcası Ahmet T. ve amcasının oğlu Hasan T. ile Karaziyaret Mahallesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T, tüfekle Ahmet T. ve oğlu Hasan T'yi yaraladı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Mustafa T'yi bir süre sonra tüfekle birlikte yakaladı.
Jandarma ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü
HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 23:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]