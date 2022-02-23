Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İsmet Paşa Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobilin sürücüsü M.Z. ile esnaf H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Olay yerinden ayrılan M.Z. bir süre sonra tekrar gelerek H.D'ye silah çekti. M.Z. ile H.D. boğuşma sırasında silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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