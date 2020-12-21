Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre konuşmanın ardından ikilinin arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S. tabancayla M.K'yi bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde M.K, evinin önünde arkadaşı A.S. ile buluştu.

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde kavga sırasında bir kişi tabancayla yaralandı.

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