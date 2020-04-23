Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir marketin önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir marketin önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesindeki bir marketin önünde market çalışanı Ahmet G. (40) ile marketin önünde araba ile ekmek satmaya gelen bakkal Yusuf U. (42) arasında tartışma çıktı. Yusuf U'nun aile yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavga çevredekilerce sakinleştirilmeye çalışıldı. Kavgayı gören market sahibinin kardeşi Muhammed Mustafa K. (27) ise evinden çıkarak havaya doğru tüfekle ateş etti. Yusuf U., şahsın elinden silahı almaya çalışırken silah ateş aldı. Yerden seken saçmalardan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri Muhammed Mustafa K'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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