Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tüfek ve tabancayla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K'yi (22) gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.
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