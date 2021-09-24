Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde otomotiv ve gayrimenkul üzerine faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.Ö. ile S.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, tabancayla M.Ö'yü yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. M.Ö, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheli S.G, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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