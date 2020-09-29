Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen S.K. (27) ile E.A. (31) arasında Pınarbaşı Mahallesi'nde bir araç içerisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla S.K'ye ateş etti.

Olay sonrası E.A. kaçarken, bölgeye gelen sağlık ekipleri S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.K'nın cesedi, Afşin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaçan E.A. ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.