Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki K.K. ile aralarında daha önceden husumeti bulunduğu iddia edilen Serhat D. (30) ve İlhan D. (60) arasında Güneşli Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında K.K, yanında bulunan silahla tartıştığı kişilere ateş etti.

Yaralanan Serhat D. ve İlhan D, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.