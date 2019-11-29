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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan emlakçı yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ev kiralama nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan emlakçı yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan emlakçı yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ev kiralama nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan emlakçı yaralandı.

Gayberli Mahallesi'nde bir süre önce arkadaşı için ev kiralayan Hasan Hüseyin A. (41), arkadaşının başka bir adrese taşınması sonrası evin anahtarını teslim etmek üzere emlakçı Abdullah G. (44) ile buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hasan Hüseyin A, ruhsatsız silahıyla Abdullah G'yi bacağından yaralayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Abdullah G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Gaziantep'teki ikametgahta yakalayarak kente getirdi.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş, Hasan Huseyin, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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