Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı

15.05.2022 00:07
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı

Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde İ.P. (24) ile M.E.G (19) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan İ.P. kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken bilincini kaybederek Vatan Caddesi'ndeki araçlara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.P. kurtarılamadı.

Zanlı M.E.G. gözaltına alındı.

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Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı - Son Dakika


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