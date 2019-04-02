Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde okuldan çocuklarını almaya giden çift, kadının eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde okuldan çocuklarını almaya giden çift, kadının eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aslı Yıldız Güçlü (28) ve eşi Asef Güçlü (31) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir okulun yanında otomobilde çocuklarının okuldan çıkışını beklerken, Aslı Yıldız Güçlü'nün eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırıda Aslı Yıldız ve eşi Asef Güçlü yaralandı.



Asef Güçlü, ağır yaralanan eşini saldırıya uğradıkları otomobil ile Elbistan Devlet Hastanesine götürdü.



Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Asef Güçlü'nün tedavisi Elbistan Devlet Hastanesinde devam ederken şüpheli A.D, polis ekiplerince babasının evinde gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu

Saadet Partili Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm

Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu