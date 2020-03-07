Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2.sokak üzerindeki 46 E 0205 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan Yusuf Çoban (29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Karaelbistan, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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