Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Y. (32) adlı kişi, Suriyeli aileyi sokak içinde araçlarını yavaş kullanmaları konusunda uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası A.Y., evlerinin bahçesinde oturan aileye tüfekle ateş açtı. Saldırıda ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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