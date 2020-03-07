Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 kişi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü, bir şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 kişi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü, bir şüpheli tutuklandı.

Karaelbistan Mahallesi hastane yolunda Yusuf Çoban (29) ve İbrahim Söğütlü (28) araçlarındayken, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban ve Söğütlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan zanlı S.E'yi Karaelbistan Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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