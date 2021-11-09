Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Kayabaşı Mahallesi Amasyalılar Caddesinde yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı

Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur