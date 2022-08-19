Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı

19.08.2022 14:27
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan biri ihraç polis, ikisi ihraç öğretmen 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan biri ihraç polis, ikisi ihraç öğretmen 3 kişi yakalandı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan polislikten ihraç İ.K. (31) ile haklarında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan öğretmenlikten ihraç A.T.T. (36) ve S.Ö. (35) isimli şüpheliler Göksun ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elbistan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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