Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
37 dakika önce
Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:47 Kaynak: AA
'ta iş makinesi operatörleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde iş makinesi operatörleri İbrahim K. (31) ile Halil K. (43) arasında yapılacak bir iş için pazarlık aşamasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İbrahim K, tartıştığı kişinin oğlu Emin K. (15) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde arabasına kadar giden ve silah alan İbrahim K. de Halil K'ye ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipler, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Jandarma
ekipleri şüpheli baba ve oğlu gözaltına alırken İbrahim K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Pes dedirten görüntü: Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu
Merkez Bankasının "Yedek Akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor