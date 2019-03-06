Kahramanmaraş'ta Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş
'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabahtan itibaren etkisini gösteren sis, şehir içi ve şehirler arası güzergahlarda görüş mesafesinin zaman zaman yaklaşık 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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