Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dün Yusuflar Mahallesi'ndeki siyasi parti binasından dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yakalanan Serkan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün hırsızlık olayının ardından binada yaptıkları incelemede zanlıyı ayakkabı izinden tespit ederek yakalamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika