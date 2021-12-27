Karbonmonoksit zehirlenme şüphesi: 1 ölü - Son Dakika

- Karbonmonoksit zehirlenme şüphesi: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi yaşadığı evde karbonmonoksit zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Müstakil ikametinde tek yaşayan Salih Çıkrıkçı'dan (43), haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yoğun duman arasında Çıkrıkçı'nın hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Yapılan incelemede, Çıkrıkçı'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Çıkrıkçı'nın sobadan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.