Kahramanmaraş'ta soğuktan ağaç buz tuttu - Son Dakika

Yaman, Onikişbuat ilçesi Hartlap Mahallesi Düşüklü Dağları olarak bilinen mevkisinde, soğuktan buzla kaplanmış bir ağaç gördü. Yaman, hava sıcaklığının eksi 10 derecelere düştüğü bölgede, soğuktan buzla kaplanmış ağacı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu