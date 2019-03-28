Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta "Şok" Jandarma Uygulaması

Kahramanmaraş'ta "Şok" Jandarma Uygulaması

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 23'ü yoklama kaçağı 32 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 23'ü yoklama kaçağı 32 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı 311 personel ile belirlenen noktalarda şok uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 5 bin 55 kişi sorgulandı. Kontrol edilen bin 870 araçtan 8'i trafikten men edilirken, 22 araca da 15 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 23 yoklama kaçağı yakalanırken, arama yapılan kişilerin üzerinden 32 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu ve asayiş olaylarından 9 kişi hakkında da işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Türkoğlu, Pazarcık, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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