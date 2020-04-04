Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta denetim yapan polis, sokağa çıkan 20 yaşın altındakilere ceza yazmaya başladı.

Gece saat 00.00 itibariyle tüm giriş- çıkışların yasaklandığı Kahramanmaraş'ta polis tarafından birçok yerde kontrol noktası oluşturdu. Burada araçları ve yayaları durduran polis ve bekçiler, araçlarda 65 yaş üstü ile 20 yaş altında kişilere yönelik denetim yaptı. Bu kişilerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karar gereği çalışması zorunlu olduklarını ve çalışma saatlerini içeren bilgilerin yer aldığı belgenin olup olmadığını kontrol etti. Yayaları da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

ÖN KOLTUKTAKİLER ARKA KOLTUĞA ALINDI

Halk otobüslerini de denetleyen ekipler, oturma düzenine uygun oturmayan yolcuları uyarıp uygun koltuklara oturmasını sağladı. Ekipler ayrıca, şoförleri de kapasitenin yarısı kadar yolcu bulundurmaları gerektiğini hatırlatıp bu sayının üzerine çıkmaması konusunda uyardı. Polis ayrıca, araçtakilerin de sosyal mesafeye uygun şekilde oturup oturmadığını kontrol etti. Ön koltukta oturanlar, arka koltuğa geçtikten sonra yolcuklarına devam edebildi.

SOKAĞA ÇIKTI, 392 LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarından 20 yaşın altındakilere de Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Bunlardan biri olan 18 yaşındaki C.O., babasının kullandığı otomobilin arka koltuğunda otururken yaşının 20'nin altında olması nedeniyle araçtan indirildi. C.O.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. C.O., çalıştığını ve işyerine çalışma belgesini almaya gittiğini söyledi.