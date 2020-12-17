Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası
17.12.2020 23:43
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 komşu arasında çıkan kavgada, 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900 lira idari para cezası verildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 komşu arasında çıkan kavgada, 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900 lira idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Aile yakınlarının da karışması sonrası büyüyen kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi yakalandı.
İşlemler için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 900 lira idari ceza uygulandı.
Son Dakika Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy verenleri kitleleri cezalandırmaktır Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi