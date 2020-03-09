Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi olduKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi sokak kediler için özel ev yaptı.

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi sokak kediler için özel ev yaptı. İlk etapta 20 ev yaparak şehrin muhtelif yerlerine yerleştiren belediye, evleri belirli periyotlarla denetleyip kedi maması ve suyunu eksik etmeyecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin sıcak ve soğuk havalarda sığınabileceği bir yer olması için Kedi Evi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediyenin atölyelerinde kediler için ağaçtan özel kulübeler yaptı.

1 EVDE 8 KEDİ

Soğuk ve sıcak havalarda dış etkenlere dayanıklı olarak yapıldığı belirtilen kedi evleri, şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilip kedi maması ve su bırakıldı. Bir kedi evinde 8 kedinin rahatlıkla yaşayabileceği belirtilirken, ilk etapta 20 ev yapıldı. Belediye yetkilileri, sokak kedilerinin hem barınması he de beslenmesi için yaptıkları kedi evlerinin ekiplerce düzenli olarak kontrol edilip suyu ve mamasının eksik edilmeyeceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]