Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

23.08.2022 18:09

Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç'nin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu ticareti sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde, satışa hazır uyuşturucu, 71 kök Hint keneviri, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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