Şüphelinin aracında ve ikametinde, satışa hazır uyuşturucu, 71 kök Hint keneviri, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç'nin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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