Kahramanmaraş'ta son bir haftada 43 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta son bir haftada 43 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 71 kişiden 43'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 71 kişiden 43'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir haftada birçok adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. (19), 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.'nin de (24) bulunduğu 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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