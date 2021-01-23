Kahramanmaraş'ta sopalı kavgayı polis ayırdı - Son Dakika

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgaya karışan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldığı öğrenildi.

İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kahramanmaraş 'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde birbirleriyle sopa ile kavga eden 4 kişiyi polis ayırdı.

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