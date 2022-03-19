Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava

19.03.2022 15:46
Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden bir avukata hakaret edildiği iddiasıyla dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden bir avukata hakaret edildiği iddiasıyla dava açıldı.

Avukat Serpil Yabanoğlu, bir sosyal medya platformundaki fotoğrafa yaptığı yoruma, E.A'nın hakaret içerikli cevap verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine soru???????şturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli E.A hakkında "hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

E.A'nın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Kahramanmaraş 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, müşteki Serpil Yabanoğlu hazır bulunurken sanık E.A katılmadı.

Yabanoğlu'nun beyanın dinlenmesinin ardından hakim, sanık E.A'nın talimatla ifadesinin alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yabanoğlu, buradaki amacının sosyal medya üzerinde insanların yapılan yorumlarda bir başkasının şahsına yönelik hakaret içerikli yazı, söz ve eylemin cezasız kalmamasını istediğini belirtti.

YORUMLAR
500
Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement