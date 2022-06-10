Kahramanmaraş'ta sosyal tesis yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde yer alan bir sosyal tesiste çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın, bitişikteki ormana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.