Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı - Son Dakika

Narlı Mahallesindeki hasat törenine Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt ile daire müdürleri katıldı.

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Fuat Oktay'dan EYT ile ilgili soru önergesine yanıt: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz