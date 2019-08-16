Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü

53 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük meydana geldi.
Üzerine kaya parçaları ve toprak düşen Yücel'in yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Yücel, kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yücel'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:25 Kaynak: AA
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