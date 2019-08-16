Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü
53 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:25 Kaynak: AA
'ın Afşin
ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük meydana geldi.
Üzerine kaya parçaları ve toprak düşen Yücel'in yakınları 112 Acil Servis
'ten yardım istedi.
Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Yücel, kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yücel'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Cezaevinden 7 gün izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı