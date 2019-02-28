Kahramanmaraş'ta Su Seviyesi Yükselen Baraj İçin Vatandaşlar Uyarıldı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Sır Baraj Gölü havzasında, can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması istendi.
Kahramanmaraş
'ta Sır Baraj Gölü havzasında, can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması istendi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Ceyhan
Havzası üzerinde bulunan Sır Baraj Gölü'nün seviyesinin son dönemlerdeki aşırı yağışlardan dolayı yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, "Sır Baraj Gölü seviyesinin 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması ve yöre halkının konu hakkında bilgilendirilmesi zaruret haline gelmiştir. Bu kapsamda Sır Baraj Gölü havzasında bulunan mahallelerde çiftçilik ile uğraşan yöre halkının can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaması önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:23 Kaynak: AA
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