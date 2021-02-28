Kahramanmaraş'ta şubat ayında 62 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şubat ayında 62 silah ele geçirildi

28.02.2021 23:13
Kahramanmaraş'ta şubat ayında 62 silah ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince şubat ayında 62 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince şubat ayında 62 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, havaya ateş edenlere, silah taşıyan kişilere fırsat verilmediği ve sıkı denetim yapıldığı belirtildi.

Silahla meydana gelmesi muhtemel olaylara yönelik polis tarafından yoğun denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir ay içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 9 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 17 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 21 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 3 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 4 kişi yakalandı. Toplamda 54 şahıstan, 6 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 29 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatlı av tüfeği ve 16 kurusıkı tabanca ele geçirildi."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şubat ayında 62 silah ele geçirildi - Son Dakika


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