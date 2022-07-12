Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu - Son Dakika

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