Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu

12.07.2022 16:51
Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu.

Bayramlaşmak için kırsal Çardak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete giden Yunus Emre (7) ve Yusuf Can Esendere (5), sulama havuzuna girdi.

Boğulma tehlikesi geçirdiklerini fark eden yakınları, çevredekilerin de desteğiyle çocukları sudan çıkardı.

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus Emre müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kardeşinin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu - Son Dakika
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