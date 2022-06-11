Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika

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