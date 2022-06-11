Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi

11.06.2022 15:42
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi

Pazarcık ilçesinde, sulama kanalına düşen 7 ve 8 yaşındaki iki kardeş kurtarılamadı.

Pazarcık ilçesinde, sulama kanalına düşen 7 ve 8 yaşındaki iki kardeş kurtarılamadı.

Gaziantep'ten kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocukları Mustafa A. (8) ve İrem A. (7), yakınları tarlada çalışırken DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü.

Akıntıya kapılan ve gözden kaybolan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı.

Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi

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Kenarda oynarken sulama kanalına düşen ikiz kardeşler boğularak öldü Kenarda oynarken sulama kanalına düşen ikiz kardeşler boğularak öldü
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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